В Жуковском прошел первый в этом году лыжный забег

В субботу, 24 января, в городском округе Жуковский на территории Цаговского леса состоялся первый в этом году лыжный забег «Жуковский праздник лыж», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие собрало любителей активного зимнего спорта.

Принять участие в забеге могли люди разных возрастов, специально для них были подготовлены разные дистанции на выбор:

• 250 метров: дети от 3-х до 8 лет;

• 1.3 км: 9-12 лет, 13- 16 лет, 17 лет и старше;

• 3.9 км. — без возрастных ограничений.

Общая протяженность трассы составила 5 км: извилистая, с большим количеством поворотов и с естественным рельефом местности. Ширина трассы в разных местах от 1,5 до 5 метров, рассчитана на лыжников любого уровня подготовки. Катание возможно как коньковым, так и классическим стилем.

За 2 года инициативной группой при поддержке администрации городского округа Жуковский и спортивной школы «Метеор» проведена работа по обустройству трассы: в летний период ее расчищают от кустарника, бревен, бытового мусора, засыпают ямы, а в зимнее время проводится регулярная укатка и расчистка.

На входе в Цаговский лес для всех желающих обустроена вешалка и скамейка, чтобы переодеть лыжи и подготовиться к катанию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.