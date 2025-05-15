В Жуковском прошел финальный этап шахматного турнира «Ход Победы»

Финальный этап шахматного турнира «Ход Победы» в Жуковском провели «Единая Россия» и клуб Сергея Карякина. Турнир проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти, развития патриотического воспитания через интеллектуальный спорт, вовлечения различных возрастных и социальных категорий граждан в шахматное движение. сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Серия соревнований в Московской области была организована Региональной общественной приемной «Единой России» и Шахматным клубом Сергея Карякина при поддержке Федерации шахмат Подмосковья. На одной площадке встретились школьники и студенты, ученики шахматных клубов, педагоги, молодогвардейцы, общественные деятели, герои страны и представители ветеранских организаций.

Сыграли 7 туров по швейцарской системе. Сергей Карякин отметил, что турнир «Ход Победы» охватил все муниципалитеты Московской области и стал по-настоящему всероссийским событием.

«Ход Победы» — это всероссийская акция, в эти дни прошли турниры практически во всех регионах страны — в шахматных клубах Сергея Карякина, открытых на площадках Партии «Единая Россия». В них приняли участие свыше 3000 человек — дети, молодежь, ветераны, семьи. Это подтверждает, что проект стал по-настоящему всероссийским, а шахматы — частью масштабной патриотической и общественной работы.

Особую значимость турниру придает то, что отборочные этапы проходили на площадках общественных приемных Партии «Единая Россия» — местах живого общения с людьми, где регулярно решаются важные социальные задачи. Сегодня эти пространства становятся еще и интеллектуальными центрами, объединяющими детей, ветеранов, семьи. Я хочу выразить благодарность всем, кто провел эту акцию в Московской области — руководителям и сотрудникам приемных, нашим активистам, тренерам, главам округов. Благодаря вам шахматы становятся ближе к людям», — прокомментировал Сергей Карякин.

Также чемпион мира дал сеанс одновременной игры на десяти досках. Среди участников сеанса были ветераны специальной военной операции и юные шахматисты.

«Отдельное значение турниру придает участие ветеранов специальной военной операции. Для нас важно, что шахматы становятся инструментом реабилитации, включенности и общения. А для молодежи и детей — это возможность по-настоящему почувствовать преемственность, уважение и силу духа», — прокомментировал гроссмейстер.

Депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова отметила, что проведение такого значимого турнира укрепляет шахматную традицию в Подмосковье. Отборочные турниры проводились на площадках местных общественных приемных партии, в них приняли участие 640 жителей региона.

«Буквально месяц назад мы провели финал другого важного турнира — „Белая ладья“, а сегодня продолжаем эту добрую традицию уже в рамках „Хода Победы“. Пусть „Ход Победы“ будет не только названием турнира, но и вашим жизненным принципом — двигаться вперед с уверенностью и достоинством», — отметила Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.