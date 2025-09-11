В Жуковском проходит XII Спартакиада трудовых коллективов города

сегодня в 18:52

В соревнованиях участвуют команды различных организаций. Среди них уже прошли соревнования по плаванию, мини-гольфу и волейболу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам соревнований по плаванию позиции участников распределились следующим образом:

В Эстафете 4×50:

1. PLANEFIT;

2. WorldClass;

3. МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“.

Брасс мужчины:

1. Блохин Алексей (WorldClass);

2. Шабалин Ульян (АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»);

3. Крючков Антон (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).

Брасс женщины:

1. Лазарева Мария (WorldClass);

2. Белая Анастасия (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“);

3. Магомаева София (PLANEFIT).

Кроль на груди мужчины:

1. Блохин Алексей (WorldClass);

2. Царев Дмитрий (PLANEFIT);

3. Матяш Данила (ФАУ «ЦАГИ»).

Кроль на груди женщины:

1. Исайкина Анжелика (WorldClass);

2. Лазарева Мария (WorldClass);

3. Белая Анастасия (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).

Кроль на спине мужчины:

1. Блохин Алексей (WorldClass);

2. Лупов Даниил (PLANEFIT);

3. Крючков Антон (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).

Кроль на спине женщины:

1. Алаева Анна (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“);

2. Магомаева София (PLANEFIT);

3. Лазарева Мария (WorldClass).

Лучшие пловцы:

Мужчины — Блохин Алексей (WorldClass);

Женщины — Лазарева Мария (WorldClass).

В соревнованиях по минигольфу и волейболу победу одержали следующие команды:

Мини-гольф:

1. Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева;

2. АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»;

3. МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“.

Волейбол:

1. WorldClass;

2. АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»;

3. Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева.

Лучшие игроки по волейболу:

Мужчины — Перезва Максим (WorldClass);

Женщины — Дружинина Анастасия (Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева).

Уже в это воскресенье в рамках спартакиады пройдут соревнования по бегу, эстафете, мини-футболу и перетягиванию каната. В завершении соревнований состоится подведение итогов и награждение участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.