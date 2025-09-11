В Жуковском проходит XII Спартакиада трудовых коллективов города
Фото - © Администрация г.о Жуковский
В соревнованиях участвуют команды различных организаций. Среди них уже прошли соревнования по плаванию, мини-гольфу и волейболу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
По итогам соревнований по плаванию позиции участников распределились следующим образом:
В Эстафете 4×50:
1. PLANEFIT;
2. WorldClass;
3. МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“.
Брасс мужчины:
1. Блохин Алексей (WorldClass);
2. Шабалин Ульян (АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»);
3. Крючков Антон (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).
Брасс женщины:
1. Лазарева Мария (WorldClass);
2. Белая Анастасия (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“);
3. Магомаева София (PLANEFIT).
Кроль на груди мужчины:
1. Блохин Алексей (WorldClass);
2. Царев Дмитрий (PLANEFIT);
3. Матяш Данила (ФАУ «ЦАГИ»).
Кроль на груди женщины:
1. Исайкина Анжелика (WorldClass);
2. Лазарева Мария (WorldClass);
3. Белая Анастасия (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).
Кроль на спине мужчины:
1. Блохин Алексей (WorldClass);
2. Лупов Даниил (PLANEFIT);
3. Крючков Антон (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“).
Кроль на спине женщины:
1. Алаева Анна (МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“);
2. Магомаева София (PLANEFIT);
3. Лазарева Мария (WorldClass).
Лучшие пловцы:
Мужчины — Блохин Алексей (WorldClass);
Женщины — Лазарева Мария (WorldClass).
В соревнованиях по минигольфу и волейболу победу одержали следующие команды:
Мини-гольф:
1. Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева;
2. АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»;
3. МБУ ДО «СШ-Центр спорта „Метеор“.
Волейбол:
1. WorldClass;
2. АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»;
3. Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева.
Лучшие игроки по волейболу:
Мужчины — Перезва Максим (WorldClass);
Женщины — Дружинина Анастасия (Филиал ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева).
Уже в это воскресенье в рамках спартакиады пройдут соревнования по бегу, эстафете, мини-футболу и перетягиванию каната. В завершении соревнований состоится подведение итогов и награждение участников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.