Прохожий виноват: мужчина заступился за женщину и сам стал фигурантом дела

В Москве избиение женщины мужем на улице закончилось привлечением к ответственности прохожего, который попытался защитить пострадавшую. Инцидент произошел на Новослободской улице, сообщает Baza .

23-летний мужчина вместе с приятелем обратил внимание на ссорящуюся пару. Мужчина вел себя агрессивно. Сначала блокировал движение спутницы, а затем начал наносить ей удары по лицу. Прохожий решил вмешаться в ситуацию после того, как словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

В результате вмешательства заступник сам подвергся нападению со стороны супруга-агрессора. Для самообороны москвич распылил перцовый баллончик, а затем в ходе потасовки нанес оппоненту удар ногой в область головы.

Ситуация изменилась, когда пострадавшая женщина решила встать на сторону своего мужа. Впоследствии семейная пара совместно обратилась в правоохранительные органы с заявлением на защищавшего ее прохожего.

В настоящий момент в отношении Амира составлен административный протокол. Молодой человек занимается поисками адвоката для защиты своих интересов.

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