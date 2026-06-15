Как понять, что аттракцион безопасен? Эксперт назвал два признака

Определить техническую неисправность аттракциона на глаз сложно, однако есть несколько признаков, которые помогут убедиться, что объект прошел необходимые проверки и допущен к эксплуатации, сообщил РИАМО вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

«Ответ такой: визуально определить неисправность аттракциона достаточно сложно. Есть кое-какие элементарные вещи для особо тревожных посетителей. Во-первых, на аттракционе должен быть регистрационный номер. Это не номер, как на автомобиле, но что-то похожее. Он может быть квадратным или иной формы. Если номер есть, значит, аттракцион зарегистрирован и стоит на учете в инспекции», — сказал Родионов.

Во-вторых, есть свидетельство, которое дает право на эксплуатацию в течение текущего года. В нем указано, что аттракцион проверен и ему выдано разрешение.

«Такое свидетельство, как правило, вывешивают на кассе, потому что возле самого аттракциона его разместить обычно негде. Если документа нет на видном месте, можно спросить о нем. Парк это не скрывает — наоборот, в его интересах показывать такие документы. Это как в лифте, где указывается, что он проверен, когда должна пройти следующая проверка», — рассказал эксперт.

Родионов уточнил, что, если аттракцион вызывает подозрения и есть ощущение, что он работает с нарушениями, то, как правило, жаловаться нужно в местный Гостехнадзор. В каждом регионе это своя инспекция.

«В некоторых субъектах структура может называться иначе, поскольку надзор определяют органы местного самоуправления. Федерального надзора в этой сфере нет. Кроме того, если услуга оказана некачественно, никто не отменял обращения в Роспотребнадзор. Поэтому основных направлений два: Гостехнадзор и Роспотребнадзор», — заключил специалист.

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