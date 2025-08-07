В Жуковском отметят день физкультурника

Сбор запланирован у главной сцены с 8:45. Откроет мероприятие утренняя разминка «Спортивное утро», после которой стартует забег «5 верст». На теннисной площадке пройдет турнир по настольному теннису, а на центральной площади все желающие смогут принять участие в мастер-классе по воздушной гимнастике.

На главной сцене в течение дня, с 11.00 до 19.00, будут проходить занятия по йоге, пилатесу, зумбе, а также танцевальные мастер-классы по аргентинскому танго, сальсе и бачате. Для юных гостей организована спортивная программа «Веселые старты» на детской площадке. В медиацентре пройдет творческий мастер-класс по созданию тематических открыток.

Возрастные ограничения 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.