В Жуковском открыли бесплатную спортивную площадку

сегодня в 18:05

18 ноября в администрации городского округа Жуковский прошло еженедельное оперативное совещание, где заместитель главы Ольга Алферова сообщила об открытии обновленной спорт площадки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Молодежная было завершено обустройство универсальной спортивной площадки, которая будет доступна для всех жителей.

Было установлено металлическое решетчатое ограждение, ворота для гандбола и мини-футбола размерами 2×3 м и баскетбольные стойки. В рамках окончательных работ установили освещение, информационный стенд и урны.

Жуковчане смогут играть здесь в футбол, волейбол или баскетбол в будни с 18:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 21:00.

Ранее была обновлена спортивная площадка школы № 8 на улице Фрунзе, там установили новый спортивный комплекс.

Все желающие могут тренироваться на этом стадионе в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Открытый стадион».

Помимо школы № 8, стадионы открыты для свободного посещения на территории школ № 2, № 9, № 10, № 13 и лицея № 14.

Часы работы: ежедневно с 6:00 до 22:00, при отсутствии занятий учащихся.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.