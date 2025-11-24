В Жуковском открыли бесплатную спортивную площадку
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
18 ноября в администрации городского округа Жуковский прошло еженедельное оперативное совещание, где заместитель главы Ольга Алферова сообщила об открытии обновленной спорт площадки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
На улице Молодежная было завершено обустройство универсальной спортивной площадки, которая будет доступна для всех жителей.
Было установлено металлическое решетчатое ограждение, ворота для гандбола и мини-футбола размерами 2×3 м и баскетбольные стойки. В рамках окончательных работ установили освещение, информационный стенд и урны.
Жуковчане смогут играть здесь в футбол, волейбол или баскетбол в будни с 18:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 21:00.
Ранее была обновлена спортивная площадка школы № 8 на улице Фрунзе, там установили новый спортивный комплекс.
Все желающие могут тренироваться на этом стадионе в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Открытый стадион».
Помимо школы № 8, стадионы открыты для свободного посещения на территории школ № 2, № 9, № 10, № 13 и лицея № 14.
Часы работы: ежедневно с 6:00 до 22:00, при отсутствии занятий учащихся.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.
«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.