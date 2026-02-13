В Жуковском на улице Федотова провели мастер-класс по фигурному катанию

Мастер-класс по фигурному катанию прошел 11 февраля на хоккейной площадке во дворе дома 9 на улице Федотова в Жуковском в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Занятие провела педагог спортивной школы «Метеор» Ирина Калякина.

В программу мастер-класса вошли два показательных выступления. После этого для всех желающих состоялся открытый урок, на котором участникам показали базовые элементы фигурного катания.

Юные спортсменки из спортсекции «Метеор» исполнили элементы «ласточка», «пистолетик» и «елочка». Принять участие в мастер-классе могли все желающие, независимо от уровня подготовки. Для этого требовалось только наличие собственных коньков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.