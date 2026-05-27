DOGMA получила разрешение на строительство новой очереди ЖК «ЭВО» в Реутове

Федеральная компания DOGMA получила разрешение на строительство следующей очереди жилого квартала « ЭВО » в подмосковном Реутове. Старт работ запланирован на III квартал 2026 года.

Второй этап реализации проекта предполагает строительство многоквартирного дома, состоящего из 7 секций с переменной этажностью от 15 до 25 этажей. Будущим новоселам будут доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 30,6 до 134 кв. м с чистовой и предчистовой отделкой.

Среди ключевых особенностей нового корпуса — квартиры с террасами и мастер-спальнями, двухуровневые варианты, а также лоты, где потолки достигают 3,3 метра, и ванные комнаты с окнами.

Архитектурное бюро «СИВИЛ» использовало свежий подход при формировании концепции проекта, поделив комплекс на «верхнюю» и «нижнюю» зоны. Такое решение добавляет в проект северные нотки и делает акцент на игре стилей и материалов отделки. Нижняя часть зданий решена в терракотовой гамме с арками, что отсылает к историческому облику Реутова. Верхняя — выдержана в светлых оттенках с лаконичными скандинавскими элементами и выразительными завершениями кровли, которые придают застройке современный и легко узнаваемый вид.

В проекте особое внимание уделено общественным зонам: здесь предусмотрены просторное гранд-лобби, детские комнаты, коворкинги для работы и отдыха, а также удобные колясочные. Для владельцев автомобилей построят двухуровневый подземный паркинг на 874 машино-места, часть из которых оборудуют зарядными станциями для электромобилей.

В рамках проекта благоустройства запланированы всесезонное озеленение, обустройство общественных зон и приватного внутреннего двора. На первых этажах откроются коммерческие помещения.

«Компания DOGMA сохраняет высокий темп реализации проекта комплексного развития территории в городе Реутов. Мы последовательно выполняем обязательства перед городом, одновременно возводя жилье, социальную инфраструктуру и объекты благоустройства. Новый этап строительства — это еще 1 230 современных квартир, комфортные общественные пространства для будущих резидентов и жителей соседних районов города», — отметила вице-президент по маркетингу и продажам DOGMA Жанна Белянкина.

Жилой квартал «ЭВО» предполагает три этапа строительства и будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 3 здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, 2 школы на 1 850 мест, 2 встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на 1-х этажах.

Проект реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории города Реутов.