Силовики накрыли организовавшую незаконное казино банду в Москве

Расследуется уголовное дело по части 3 стать 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). По версии следствия, злоумышленники не позднее марта 2026 года арендовали и переоборудовали подпольный зал в помещении на улице Беловежской. Там вне официальной игорной зоны проводили азартные игры с использованием особых устройств.

Силовики провели серию масштабных обысков как в самом законспирированном казино, так и по местам фактического проживания фигурантов дела. Нашли и изъяли 30 единиц игровых автоматов и терминалов, крупные суммы наличных денежных средств, а также детальные черновые записи, предположительно отражающие бухгалтерскую отчетность и распределение нелегальных доходов.

Задержаны шесть ключевых участников преступной схемы. Им предъявлены обвинения, а суд по ходатайству следствия уже избрал для них меры пресечения на период расследования. Еще двум соучастникам обвинение предъявлено заочно — они официально объявлены в розыск.

