сегодня в 21:01

В Жуковском на спартакиаде трудовых коллективов лидером стала команда «Метеор»

В Жуковском завершилась спартакиада трудовых коллективов, которая собрала спортсменов из различных организаций города. В воскресенье прошел финальный, самый насыщенный и зрелищный день соревнований, в ходе которого участники показали свои силы и командный дух в разных дисциплинах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение недели девять команд из различных организаций города соревновались в турнире по плаванию, мини-гольфу, волейболу, а также в беге на разные дистанции, эстафете, мини-футболе и перетягивании каната — мероприятиях, требующих не только физической подготовки, но и слаженной работы в коллективе.

Атмосфера была наполнена азартом, поддержкой и дружеским соперничеством, что сделало спартакиаду по-настоящему ярким спортивным событием для всего города.

По итогам всех дней соревнований в командном зачете лидером стала команда «Метеор». Второе место завоевала команда «World Class». Бронзу получила команда «НИИП имени В. В. Тихомирова».

«Благодарю все команды за участие. От всей души поздравляю победителей и призеров спартакиады» — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.