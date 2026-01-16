сегодня в 17:52

В Жуковском 25 января откроют лыжную трассу в Цаговском лесу

Лыжная трасса в Цаговском лесу Жуковского откроется 25 января, на ней пройдут первые соревнования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак 15 января встретился с активистами, которые помогают обустраивать лыжную трассу в Цаговском лесу. Он поблагодарил жителей за инициативу и отметил важность совместной работы.

В подготовке трассы участвует спортивный комплекс «Метеор», расположенный рядом. Уже укатаны основной пяткилометровый круг и один проезд по периметру леса.

Открытие лыжни и первые соревнования запланированы на 25 января. В эстафете смогут принять участие взрослые и дети.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.