В Зарайске завершился чемпионат округа по быстрым шахматам

Во Дворце спорта «Зарайск» подвели итоги чемпионата городского округа Зарайск по быстрым шахматам. В течение месяца 15 спортсменов в возрасте от 8 до 75 лет сражались за звание сильнейшего, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главными претендентами на победу были Дмитрий Коненкин, Иван Лосев и Алексей Жуков. Все решилось в личных поединках. Жуков сумел победить обоих своих соперников, в то время как Коненкину удалось переиграть Лосева. Благодаря этому Алексей вырвался вперед в турнирной таблице.

Хотя Дмитрий Коненкин под конец смог догнать его по набранным очкам, по дополнительным показателям Алексей Жуков стал чемпионом города по быстрым шахматам. Дмитрий Коненкин получил серебряную медаль, а Иван Лосев замкнул тройку призеров.

Отдельного внимания заслуживает наш ветеран Евгений Пушкарев, который одержал 10 побед из 14. Хотя Евгению чуть-чуть не хватило до основного приза, он занял первое место среди ветеранов.

Среди школьников лучшим стал Никита Бирюков, а среди девушек победу одержала Валерия Жукова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.