В Зарайске завершили сезон любительской футбольной лиги

Сезон 2025/2026 Подмосковной любительской футбольной лиги завершился во Дворце спорта «Зарайск», где с ноября по апрель соревновались восемь команд из Зарайска и Луховиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в два этапа. Сначала команды сыграли однокруговой турнир из семи туров, после чего участников разделили на группы «Золотой» и «Серебряный» кубков.

Зарайск представляли «Авангард», «ДС Зарайск», «ЗОЖ», «Луч» и «Спарта». От Луховиц выступили «Авиатор», «Астапово» и «Феникс».

В группе «Серебро» победила команда «Астапово» из Луховиц. Второе место занял «ЗОЖ», третье — «Авангард», четвертое — «Авиатор». В группе «Золото» первое место завоевал «Феникс», вторым стал Дворец спорта «Зарайск», третье место у «Спарты», четвертое — у «Луча».

«Этот сезон стал настоящим праздником для любителей футбола в регионе. Мы рады видеть, как команды растут и развиваются, показывая качественный футбол», — отметил один из организаторов турнира.

Лучшим по системе «гол + пас» стал Александр Чижиков из ДС «Зарайск», набравший 30 очков (20 голов и 10 передач). Он же стал лучшим бомбардиром сезона с 20 мячами. Артем Сукманов из «Феникса» признан лучшим ассистентом — на его счету 13 голевых передач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.