В Зарайске после капитального ремонта открылся обновленный стадион

В Зарайске 10 октября состоялось торжественное открытие стадиона после капитального ремонта, которое прошло с ярким шествием, песнями и спортивными состязаниями. Воспитанники спортивных секций, опытные наставники и титулованные атлеты прошли единой командой по обновленному стадиону, демонстрируя дружбу и силу единства среди тех, кто живет спортом и поддерживает здоровый образ жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничное настроение дополнили творческие выступления коллективов Дворца культуры имени Леонова и детской школы искусств.

Первые матчи футболистов и волейболистов на новом покрытии показали, насколько комфортнее стало играть на обновленном стадионе.

«Это событие мы ждали долго — почти 20 лет стадион не подвергался серьезным изменениям. Теперь здесь созданы отличные условия для занятий спортом и отдыха. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, современные беговые дорожки, уютные трибуны для зрителей и комфортные раздевалки с теплым душем — все это теперь доступно нашим жителям», — отметил Виктор Петрущенко, глава м. о. Зарайск

Открытие стадиона стало возможным благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья», которая направлена на развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Жители Зарайска теперь могут наслаждаться новыми возможностями для активного отдыха и занятий спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.