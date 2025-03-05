В Зарайске 9 марта пройдут соревнования по фигурному катанию «Весенний хоровод»

9 марта в Зарайском ледовом спортивном комплексе состоятся соревнования по фигурному катанию под названием «Весенний хоровод». В этом мероприятии примут участие около 50 юных спортсменов из Зарайска, Рязани, Коломны и Озер в возрасте от 4,5 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования организованы для поддержки и развития фигурного катания среди детей. В нашем городе секция «Фигурное катание» работает с 2018 года под руководством тренера Ольги Валерьевны Сарайкиной. В секции занимаются около 25 детей, которые разделены на две группы: младшую (от 3 до 8 лет) и старшую (от 8 до 15 лет).

«Мы рады видеть, что интерес к фигурному катанию растет, и количество участников соревнований увеличивается. Это прекрасная возможность для наших юных спортсменов продемонстрировать свои навыки и получить опыт на соревнованиях», — отметила Ольга Валерьевна.

Некоторые фигуристки уже принимали участие в соревнованиях и занимали призовые места, а для других «Весенний хоровод» станет первым выходом на лед в условиях соревнования.

«Мы уверены, что этот праздник спорта станет ярким событием для всех участников и зрителей. Приглашаем всех поддержать наших спортсменов!» — добавила она.

Соревнования «Весенний хоровод» стартуют 9 марта 2025 года в 9:00. Место проведения: г. Зарайск, улица Академика Виноградова, 20, Зарайский ледовый спортивный комплекс. Вход на мероприятие будет бесплатным. Возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.