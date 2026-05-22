В Зарайске 30 мая пройдет мемориал Анатолия Зимина

Легкоатлетический турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Зимина состоится 30 мая 2026 года на городском стадионе в Зарайске. В программе — забеги для юношей и девушек до 16 лет и открытая дистанция для профессионалов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программу соревнований вошли забеги на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также смешанная эстафета 4×400 метров. Юных спортсменов наградят медалями, дипломами и ценными призами.

Отдельно пройдет открытый забег на 3000 метров для профессиональных легкоатлетов. Призовой фонд этой дисциплины превышает 150 тыс. рублей. За установление рекорда России предусмотрен специальный бонус в размере 1 млн рублей.

Почетными гостями турнира станут олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Андрей Сильнов.

Анатолий Зимин родился 22 марта 1917 года в Зарайске. Он был чемпионом СССР в беге на 800 метров и эстафете 4×400 метров, многократным рекордсменом страны. С 1949 по 1955 год Зимин занимал пост главного тренера сборной СССР по бегу и работал на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Среди его воспитанников — олимпийский чемпион Владимир Куц и другие известные спортсмены.

Традицию проведения мемориала возродили по инициативе внука легкоатлета Николая Зимина. Впервые турнир прошел в 2022 году, а в 2023 году получил международный статус и собрал 309 участников из России, ДНР, ЛНР, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Соревнования проводят в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.