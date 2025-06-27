В Высоковске округа Клин устанавливают современную площадку для воркаута
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Площадку устанавливают на месте старой, где турники и брусья уже начали ржаветь. Сейчас их демонтируют и делают разметку для нового оборудования. Реализует проект столичная компания, занимающаяся производством спортивного и игрового оборудования более 15 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
На обновленном спортивном объекте будут турники, брусья, шведская стенка, кольца, лавочка для качания пресса.
«Прогресс не стоит на месте, и мы стараемся применять только современные материалы. Металл достаточно прочный для подобных нагрузок, а также используем краски, которые более долговечны», — пояснил прораб компании Владимир Курепин.
Уже меньше чем через неделю площадку установят, и местные любители воркаута смогут оценить все ее качества. Также рядом будет два теннисных стола, а в местном парке эта же компания установит шестиместные качели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.