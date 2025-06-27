В Высоковске округа Клин устанавливают современную площадку для воркаута

Площадку устанавливают на месте старой, где турники и брусья уже начали ржаветь. Сейчас их демонтируют и делают разметку для нового оборудования. Реализует проект столичная компания, занимающаяся производством спортивного и игрового оборудования более 15 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На обновленном спортивном объекте будут турники, брусья, шведская стенка, кольца, лавочка для качания пресса.

«Прогресс не стоит на месте, и мы стараемся применять только современные материалы. Металл достаточно прочный для подобных нагрузок, а также используем краски, которые более долговечны», — пояснил прораб компании Владимир Курепин.

Уже меньше чем через неделю площадку установят, и местные любители воркаута смогут оценить все ее качества. Также рядом будет два теннисных стола, а в местном парке эта же компания установит шестиместные качели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.