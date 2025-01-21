В выходные в парке «200 лет Егорьевску» устраивают спортивные турниры

Каждую субботу работники парка «200 лет Егорьевску» делятся спортивным настроением с юными посетителями. Программа «Молодецкие забавы» — это активные игры на свежем воздухе, конкурсы и широкие улыбки детей и родителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сразу после — наступает время «Веселых стартов». Всех желающих присоединиться ждут на сцене «Корзина» в 11.30.

Любители тихого отдыха в одном из домиков деревни «Простоквашино» по субботам и воскресеньям могут поиграть в настольные игры. Начало программы в 12.00

Посетителям парка «200 лет Егорьевску» также напомнили, что здесь работает бесплатный каток. Приходить кататься можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Пользование катком и прокат инвентаря для жителей абсолютно бесплатны. Главное — заранее забронировать сеансы. Сделать это можно за 24 часа до начала и в течение 20 минут после старта сеанса (при наличии свободных мест) на сайте https://sport.mosreg.ru/ice-rinks/35e7e6b4-d351-40b4-97d8-698327507018 или в кассе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.