В Воскресенске состоялся турнир по рыбной ловле

На набережной Москвы-реки в городском округе Воскресенск состоялся турнир по рыбной ловле. На турнир приехали 16 команд из Смоленска, Тулы, Липецка, Москвы и близлежащего Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это кубок памяти нашего друга, к сожалению, он нас оставил, покинул некоторое время назад. А мы его помним, любим, и в память о нем ежегодно проводим кубок памяти Вячеслава Крамаренко, замечательного рыболова, замечательного спортсмена. Собственно говоря, это дает нам лишний повод вспомнить его и вспомнить, что такое спиннинг», — рассказал президент федерации рыболовного спорта Московской области, чемпион Москвы Александр Жуков.

Участники соревнования в течение трех часов ловили рыбу на берегу реки Москвы. В этот раз лучшим из лучших на Кубке памяти Вячеслава Крамаренко стал дебютант соревнований Александр Наумов из Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.