Фестиваль борьбы памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова собрал 126 спортсменов 21 ноября в спорткомплексе «Химик» в Воскресенске. Хозяева соревнований завоевали четыре золотые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале участвовали борцы из Москвы, Люберец, Ногинска, Подольска, Луховиц, Раменского, Павловского Посада, Химок, Коломны, Воскресенска, Рязанской и Тверской областей. Поединки прошли в 11 весовых категориях — от 42 до 110 кг.

Почетными гостями стали первый заместитель главы округа Елена Овсянкина, сын Анатолия Парфенова Владимир, олимпийский чемпион 1992 года, трехкратный чемпион мира Мнацакан Искандарян, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов. Фестиваль также посетили директор Воскресенского спорткомплекса «Химик», депутат совета депутатов Олег Сухарь и ученик Анатолия Парфенова, народный тренер-наставник России по самбо Анатолий Махин.

Победителями стали: до 42 кг — Ахмет Кадиров (Павловский Посад), до 45 кг — Денис Носов (Подольск), до 48 кг — Дмитрий Тельпиз (Подольск), до 51 кг — Эльдар Байчекуев (Воскресенск), до 55 кг — Дамир Желетежев (Воскресенск), до 60 кг — Руслан Магомедалиев (Москва), до 65 кг — Егор Данилов (Воскресенск), до 71 кг — Михаил Соломин (Воскресенск), до 80 кг — Руслан Алиев (Москва), до 92 кг — Сослан Ханикаев (Москва), до 110 кг — Иван Гришин (Москва).

Воскресенские борцы получили четыре золотые, а также серебряные и бронзовые медали. Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы.

Фестиваль посвятили памяти земляка — героя Великой Отечественной войны, олимпийского чемпиона 1956 года Анатолия Парфенова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.