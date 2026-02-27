В Воскресенске прошли соревнования по спортивным настольным играм

26 февраля в спортивном клубе инвалидов «Лидер» г. о. Воскресенск прошли соревнования по спортивным настольным играм среди инвалидов. Соревнования стали вторыми из 12 этапов «Лиги „Лидера“-2026“ и собрали 38 участников из Подольска, Коломны, Егорьевска, Озеров и Воскресенска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир по настольным спортивным играм был посвящен Дню защитника Отечества и проводился в рамках пятиборья по наиболее популярным и доступным для людей с инвалидностью играм: «Джакколо», «Шафлборд», «Колесо да Винчи», «Зигзаг» и «Кульбуто». По итогам этих игр были определены сильнейшие спортсмены, набравшие в сумме больше всех очков.

У женщин второй год подряд победу праздновала Екатерина Шутова (г. о. Воскресенск), второе место у Анны Вылобковой (г. о. Подольск) и «бронза» у Александры Удаловой (г. о. Воскресенск). У мужчин с большим отрывом от остальных участников выиграл Араик Гаспарян (г. о. Подольск), второе место у Константина Тананина (г. о. Воскресенск) и «бронза» у Анатолия Карева (г. о. Егорьевск).

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.