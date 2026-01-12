сегодня в 17:11

В Воскресенске прошли соревнования по семейной акробатике в молодежном центре

10 января в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск состоялся Кубок Деда Мороза по семейной акробатике. Главным судьей соревнований стал мастер спорта по спортивной гимнастике Станислав Аверин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный Кубок Деда Мороза собрал юных спортсменов и их семьи в молодежном центре «Олимпиец». Участники тщательно готовились к выступлениям: подбирали музыку, создавали костюмы и разрабатывали уникальные акробатические трюки.

Дети продемонстрировали слаженность, силу, гибкость и артистизм, а также высокий уровень подготовки. Соревнования стали итогом года упорных тренировок и возможностью показать свои достижения.

Наставник спортсменов Станислав Аверин отметил, что успехи участников — результат совместной работы и профессионального подхода к тренировочному процессу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.