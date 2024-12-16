сегодня в 16:12

В Воскресенске прошли соревнования по бадминтону

В минувшие выходные в спортивном зале МОУ «СОШ „Горизонт“ городского округа Воскресенск прошло открытое новогоднее первенство округа по бадминтону. В соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов из Раменского, Красноармейска, Балашихи, Одинцово, Жуковского, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенска, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Победителями и призерами в своих возрастных категориях отделения бадминтона МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» стали:

Возрастная категория до 11 лет: Матвей Османов — 1 место одиночный, парный, смешанный разряды; Дарья Дорошкевич — 1 место смешанный, 3 место парный разряды; Вера Желтухина — 3 место парный разряд; Артем Баурин — 3 место парный разряд; Мария Сафронова — 2 место парный, 3 место одиночный разряды;

Возрастная категория до 13 лет: Дмитрий Волков — 1 место одиночный, парный, смешанный разряды; Владислав Родионов -–1 место парный, 2 место смешанный, 3 место одиночный разряды.

Матвей Османов и Дмитрий Волков стали абсолютными победителями первенства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.