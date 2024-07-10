В Воскресенске прошли соревнования по бадминтону среди детей с ОВЗ

В спортивном клубе «Лидер» на открытой игровой площадке прошел IV этап «Детской «Лиги-2024». Соревнования по бадминтону прошли среди детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в данной секции под руководством инструктора Даниила Перевезенцева, открытой в начале этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Секция парабадминтона для детей с ОВЗ снискала популярность у юных воспитанников клуба и среди участников турнира были уже зарекомендовавшие себя на областных соревнованиях Виктория Кураева и Александр Тихонов. Между и ними и развернулась борьба за медали IV этапа «Детской «Лиги «Лидера-2024». В одиночном разряде до последней игры не было ясно, кто из участников завоюет места на пьедестале. Лишь в последнем поединке между Кураевой и Тихоновым определился победитель.

В упорной борьбе Вика праздновала победу 2:1 по сетам и стала чемпионкой турнира. Бронзовую медаль выиграла Марина Беляева, переигравшая в матче за бронзу Павла Носова. В парном разряде Тихонов и Носов оказались немного сильнее пары Кураева/Беляева и стали победителями соревнований.

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