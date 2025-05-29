В Воскресенске прошла тренировка в рамках «Хоккейного долголетия»

В проекте «Хоккейное долголетие» в Воскресенске участвуют люди старше 60 лет, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме хоккейных игр и турниров, участники «Хоккейного долголетия» участвуют и в социально значимых мероприятиях, таких как посещения школ и детских домов с лекциями о здоровом образе жизни и спорте.

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск, координатор партпроекта Сергей Слепов и сам принимает участие в тренировках, с удовольствием продолжая активный образ жизни.

«Это спорт, который благотворно влияет на человека. Регулярные занятия прекрасно подходят для профилактики болезней позвоночника, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем организма, а также способствуют повышению выносливости. Во время тренировки задействованы абсолютно все группы мышц, отлично прорабатывается дыхательная система», — отметил Сергей Слепов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.