В Воскресенске прошел турнир по самбо

29 ноября в спортивном зале МОУ «СОШ «Горизонт» г. о. Воскресенск прошло первенство округа по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Государственного герба Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие 85 человек из городских округов Коломна, Озеры, Жуковский, Ступино, Кашира, Воскресенск.

«Если говорить про Воскресенск, здесь одна из сильнейших школ по самбо в Московской области. И ребята уже являются победителями и призерами международных соревнований. Некоторые ребята сегодня будут выступать первый раз, это даст им стимул к будущим победам», — отметил главный судья соревнований Сергей Кондрашкин.

Победителями первенства стали: Михаил Зенин, Дмитрий Михеев, Даниил Гришаев, Тимофей Брынза, Максим Котов, Матвей Шленков, Александр Воронцов, Матвей Матвеев, Егор Пузиков, Артем Захаров, Савелий Ботыгин, Адам Алимханов, Анна Ерофеева, Ева Брынза, Софья Омарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.