Почти 40 детей заразились острой кишечной инфекцией в саду в Одинцове

сегодня в 13:23

У 38 детей нашли острую кишечную инфекцию в саду в подмосковном Одинцове

В подмосковном Одинцове в одном из детских садов острую кишечную инфекцию нашли у 38 детей. Восьмерых из них увезли в больницу, сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации городского округа.

Двум детям поставили диагноз сальмонеллез. Одного ребенка выписали.

После обращений родителей Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Сотрудники ведомства изучили помещения, пищеблок и взяли пробы. Однако возбудитель Salmonella Blegdam не нашли.

Были проверены работники пищеблока предприятия, которое обеспечивает детский сад едой. Результаты анализов у сотрудников отрицательные. Нарушения при производстве пищи не нашли.

В детском саду дезинфицировали помещения. Работу групп на время ставили на паузу, пока ситуация не нормализуется. С 20 апреля сад функционирует в стандартном формате. Расследование сотрудников Роспотребнадзора продолжается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.