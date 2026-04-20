В Дмитрове 22 апреля стартует проект «ВМузей в кремле»

Проект «ВМузей» пройдет с 22 по 26 апреля в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Подмосковье. Для посетителей подготовили авторские экскурсии, арт-медитации и интерактивные программы, а также продлили вечернее время работы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Специальная программа позволит гостям увидеть Дмитров глазами людей, которые знали город столетия назад. В течение пяти дней в кремле будут проходить авторские и костюмированные экскурсии, а также интерактивные мероприятия.

22 апреля ведущий научный сотрудник Наталья Портнова проведет экскурсию «Атмосфера городской усадьбы: о доме Олсуфьевых, Кропоткиных». Участникам расскажут о жизни обитателей усадьбы и о всемирно известном ученом, путешественнике и теоретике анархизма князе Петре Алексеевиче Кропоткине.

В этот же день состоится экскурсия Натальи Табуновой «Старый Дмитров в графике и картографии». Посетители узнают, как художники-акварелисты запечатлели дмитровские улицы, и проследят, как менялись очертания города на картах — от уездного периода до современности.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (495) 993-74-13. Возрастное ограничение 12+.

