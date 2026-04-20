В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги операции «Розыск»

С 15 по 16 апреля отделом розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с ГУ МВД России по городу Москве и Московской области были проведены мероприятия по розыску и установлению местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.