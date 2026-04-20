В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги операции «Розыск»
С 15 по 16 апреля отделом розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с ГУ МВД России по городу Москве и Московской области были проведены мероприятия по розыску и установлению местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
В проведении операции «Розыск» были задействованы сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН, сотрудники оперативных отделов СИЗО и уголовно-исполнительной инспекции. В мероприятии приняло участие 228 человек.
В ходе операции проверено более 400 адресов возможного появления разыскиваемых лиц, установлено и задержано 67 граждан, находящихся в розыске. Кроме того, сотрудниками ГУФСИН региона было установлено местонахождение 5 лиц, находящихся в межгосударственном розыске за территориальными подразделениями компетентных органов — участников СНГ.