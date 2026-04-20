В Подмосковье 11 компаний получили статус резидента ОЭЗ

В первом квартале 2026 года 11 компаний стали резидентами особых экономических зон Московской области. Общий объем инвестиций в их проекты составит 3,1 млрд рублей, планируется создать более 600 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что за три месяца этого года статус резидента получили 11 компаний. По ее словам, объем заявленных инвестиций оценивается в 3,1 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать свыше 600 рабочих мест.

Пять компаний стали резидентами ОЭЗ «Дубна», еще пять — ОЭЗ «Ступино Квадрат». Одна компания получила статус резидента ОЭЗ «Кашира».

Компания «УПАКОВ-КАШИРА» построит в ОЭЗ «Кашира» завод по производству пищевой полимерной упаковки и пленок. Инвестор вложит в проект 600 млн рублей. Строительство начнется в 2026 году, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» резидентом стала компания «СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ». Она создаст производство функционального питания. Инвестиции превысят 170 млн рублей, на предприятии планируется около 120 рабочих мест. Запуск намечен на 2028 год.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Карта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.