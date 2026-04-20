В парках Балашихи проведут занятия по скандинавской ходьбе

Спортивные и культурные мероприятия пройдут на этой неделе в парках Балашихи. Жителей приглашают на скандинавскую ходьбу, беговые тренировки, ОФП, йогу и игровые программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес занятия проходят на площадке у стадиона. Во вторник, среду и четверг в 15:00 организуют весеннюю общефизическую подготовку, в пятницу в 10:00 — дыхательную гимнастику. В четверг в 13:40 здесь стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными занятиями.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 10:10 состоятся разминка и ОФП. В парке на Солнечной в четверг в 11:30 у входной группы проведут активную разминку и весеннюю тренировку.

В парке «Пехорка» в среду и четверг в 14:00 организуют занятия по скандинавской ходьбе, а в четверг в 15:20 — «Веселые старты». В этот же день в 15:00 на сцене пройдет культурная программа с интерактивом, интеллектуальными играми, дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке скандинавская ходьба запланирована на вторник и четверг в 12:00, в субботу в 9:00 — старт «5 верст», в 10:30 — йога в стиле ФИСМ. В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник в 19:00 проведут беговую тренировку и ОФП, в четверг в 9:00 — беговую тренировку, в 9:30 — суставную гимнастику, в 10:00 — ОФП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.