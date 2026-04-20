Замминистра культуры Подмосковья выступила на Балтийском форуме

Балтийский культурный форум прошел с 16 по 18 апреля в Калининградской области. В деловой программе участвовала заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Форум является одной из ключевых дискуссионных площадок России, где ежегодно обсуждают актуальные вопросы и перспективы развития сферы культуры. В этом году его темой в Год единства народов России стал «Культурный диалог и диалог культур». В мероприятии приняли участие около 200 спикеров федерального уровня.

Мария Баюх посетила пленарное заседание и профильные дискуссионные площадки в первый рабочий день форума. В центре обсуждений были сохранение культурного кода, развитие межкультурного взаимодействия и укрепление связей между регионами.

Впервые в рамках форума состоялся координационный совет по культуре при Министерстве культуры РФ, где участники рассмотрели стратегические вопросы развития отрасли.

Также на площадке форума Мария Баюх дала интервью ТАСС. Она рассказала о развитии культурного и туристического потенциала Подмосковья и подчеркнула значимость межрегионального обмена опытом, в том числе между Московской и Калининградской областями.

Кроме того, 17 апреля замминистра провела рабочую встречу с главой администрации Светлогорского городского округа Владимиром Бондаренко. Стороны обсудили развитие туристического потенциала и реализацию инвестиционных проектов в малых исторических городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.