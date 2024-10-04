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В Воскресенске прошел турнир по бочча

В Воскресенске в спортивном клубе инвалидов «Лидер» прошел турнир по бочча. 36 спортсменов из Коломны, Егорьевска, Озер, Куровского и Воскресенска боролись за медали X этапа «Лиги „Лидера“-2024, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Соревнования прошли на открытой спортивной площадке клуба «Лидер» в солнечную погоду и в теплой дружеской обстановке. На турнире дебютировала команда «Добрый дом» из Куровского и сразу же смогла завоевать медаль.

В упорной борьбе среди мужчин до финала смог дойти Александр Сафронов. В решающем матче он проиграл 0:2 Сергею Колесникову из Егорьевска, ставшего чемпионом.

В матче за «бронзу» Владимир Порежев из Озер переиграл Анатолия Карева из Егорьевска. У женщин весь пьедестал был за хозяйками турнира. Победительницей стала Капиталина Терещенко, «серебро» у Екатерины Шутовой, а замкнула тройку призёров лидер общего зачёта Виктория Пронина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.