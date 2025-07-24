В Воскресенске прошел открытый чемпионат по лыжероллерам

На озере Светлом в мкр. Лопатинский прошло открытое первенство городского округа Воскресенск по лыжероллерам. Подобные летние соревнования для лыжников проводятся не в первый раз, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Соревнования мы проводим несколько раз в год. Возраст участников у нас разный: самым младшим 8-10 лет, а самому старшему — 56 лет. Цель мероприятия — проверить подготовку спортсменов в летний период», — рассказал тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта» Василий Полосухин.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Воскресенска, Коломны и Егорьевска, а также из других близлежащих городов.

«Стараюсь каждый день по часу двигаться: либо просто бегать, либо на лыжероллерах, скандинавской ходьбой также занимаюсь. Профессионально лыжами занимаюсь лет с 14. Регулярно участвую в соревнованиях», — поделился участник соревнований, мастер спорта СССР по лыжам Андрей Загренчук.

Следующие соревнования по лыжероллерам пройдут осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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