В Воскресенске проходят занятия хоккеем для активных долголетов

Три года назад Воскресенск стал городом, в котором состоялся первый областной турнир по хоккею среди команд — участников проекта «Активное долголетие». Теперь это уже традиция, эстафету подхватили другие города Подмосковья.

«В нашей команде нет никого из профессиональных хоккеистов, но в дворовых и заводских командах играли у нас в городе почти все. Любовь к этому виду спорта осталась навсегда. Используем любую возможность выйти на лед!» — рассказал один из участников хоккейной команды Андрей Залесин.

В ведомстве отметили, что в сезоне 2023–2024 года прошло четыре межрайонных турнира по хоккею среди команд «Активного долголетия» в разных городах области.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.