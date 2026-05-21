В Воскресенске определили победителей турнира «Тигры на льду»

Итоги IХ открытых соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд подвели 20 мая в Воскресенске. В турнире участвовали 192 школьника из 10 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили почти три месяца на площадках спорткомплекса «Горняк» и ледовых аренах МБУ «ВСК «Химик». За звание лучших боролись 192 юных хоккеиста из 10 команд учебных заведений округа.

Победителем в младшей и старшей возрастных группах стала команда средней общеобразовательной школы «Сфера». Награды призерам и лучшим игрокам вручили заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов.

«Турнир, организованный при поддержке партии «Единая Россия», направлен на приобщение к спорту юных воскресенцев. Он позволяет сохранить и развить добрые традиции детских спортивных состязаний», — отметил автор идеи проведения соревнований Сергей Слепов.

Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в Воскресенске. Для большинства участников турнира выход на профессиональный лед стал значимым событием и возможностью проявить себя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.