В Воскресенске 6 июня прошел пробег «Воскресенская верста»

Легкоатлетический пробег «Воскресенская верста» состоялся 6 июня в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Старт соревнованию дал глава городского округа Алексей Малкин, на дистанцию вышли 460 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пробег прошел по доброй традиции и вновь стал одним из самых массовых спортивных событий округа. В этом году участие приняли 460 человек в возрасте от 2 до 72 лет.

Для гостей организовали мастер-классы, фотовыставку, интерактивные площадки и ярмарку мастеров. Участники и зрители могли восстановить силы угощениями от главного спонсора — филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Воскресенске».

«Победители и призеры в очередной раз доказали: главное — не медали, а любовь к спорту и активный образ жизни. «Воскресенская верста» вновь зарядила всех бодростью, верой в себя и отличным настроением. Желаю всем крепкого здоровья, новых целей и их достижения!» —

сказал Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.