В Воскресенске 50 школьников выполнили нормативы ГТО

Ученики школы «Траектория успеха» в селе Ашитково городского округа Воскресенск 5 октября приняли участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания прошли 50 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 октября 50 учеников школы «Траектория успеха» в селе Ашитково городского округа Воскресенск приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование проходило на школьном стадионе и в спортивном зале.

Программа включала бег на 30 м и длинные дистанции — 1000, 1500 и 2000 м, челночный бег 3×10 м, наклон на гимнастической скамье, отжимания и упражнения на пресс. Школьники показали хорошую физическую подготовку, выносливость и спортивный азарт.

Участие в сдаче нормативов помогает развивать физические качества и укреплять здоровье. Такие мероприятия показывают школьникам ценность регулярных тренировок, воспитывают целеустремленность и командный дух.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.