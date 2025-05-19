В Волоколамске прошел фестиваль «Маевский взлет»

Молодежный научно-технический фестиваль «Маевский взлет» провели на учебно-авиационной базе МАИ в Алферьево. Фестиваль собрал под Волоколамском более трех тысяч участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Фестиваль «Маевский взлет» — это площадка для обмена знаниями, опытом и идеями между молодым поколением и профессионалами в области науки и техники. Это возможность для ребят проявить свои таланты, получить вдохновение и сделать первые шаги в мир больших открытий», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фестиваль объединил более трех тысяч участников. Они увидели инновационные разработки в области авиации, модели летательных аппаратов, роботов, автоматизированные системы и многое другое.

Гостем мероприятия стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт, выпускник Московского авиационного института Михаил Корниенко. В прошлом году он первым в России совершил уникальный прыжок с парашютом на Северный полюс из стратосферы.

Летная программа фестиваля стала кульминацией дня. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» продемонстрировала свое мастерство, что не оставило равнодушным ни одного зрителя.

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