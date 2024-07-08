В Видном состоялся тур открытого первенства Ленинского округа по футболу

В Ленинском округе на стадионе «Металлург» прошел еще один тур открытого первенства Ленинского городского округа по футболу среди молодежных команд, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«У нас тут в основном дворовые команды, но есть и те, кто собирается с тренером. У них есть какая-то общая организация, и мы как раз не исключение», — поделился один из игроков видновской команды «Суринам».

Соревнование проводится уже пятый год, принять участие в нем может любой молодой человек, который увлекается футболом. Несмотря на это, многие коллективы и в этих играх практикуют профессиональный подход.

«Подобные соревнования в среднем проходят раз в месяц, количество команд варьируется от 7 до 11. Формат игр — мини футбол, потому что команд достаточно много, а время ограничено», — сказал судья соревнований Артем Агапов.

Он также сообщил, что каждая команда сама принимает решение — участвовать и заработать дополнительные очки или пропустить тур.

Пресс-служба добавила, что в молодежном первенстве Ленинского округа принимают участие юноши до 20 лет. Всего на протяжении сезона будет сыграно 6 туров. Результаты каждого тура будут суммироваться, а победитель первенства определится в конце сезона в октябре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.