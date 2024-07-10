сегодня в 13:51

В Видном состоялся матч по футболу в рамках очередного тура Чемпионата Московской области

Футбольный клуб «Металлург-Видное» в рамках очередного тура Чемпионата Московской области встретился со спортсменами клуба «Восток» из Электростали, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Наши игроки снова показали, что команда играет с уверенностью на родном поле. Мы уверены, что они продолжат демонстрировать высокий уровень игры впереди», — приводятся в сообщении слова главного тренера ФК «Металлург» Юрия Быкова.

Он отметил, что за весь первый круг Чемпионата Московской области «Металлург» не пропустил ни одного мяча в домашних матчах.

«Очень продуктивный был матч, планируем прийти поддержать нашу любимую видновскую команду и в следующий раз», — поделился один из болельщиков.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу видновской команды «Металлург». Следующая домашняя игра состоится 3 августа, наши игроки сыграют против футбольной команды «Витязь» из города Ногинск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.