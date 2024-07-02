В Видном прошли соревнования по велогонкам среди детей от 3 до 7 лет

В Ленинском городском округе в очередной раз прошли детские соревнования по велогонкам, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

На мероприятии присутствовал организатор соревнований — Павел Войтов.

«Я считаю, что будущих покорителей дорог видно сразу, и это один из немногих видов спорта, где можно начинать заниматься с такого раннего возраста», — приводятся в сообщении его слова.

Главные болельщики — мамы и папы, азартно и эмоционально поддерживали своих детей. Кстати, многие из них признались, что велосипед — это настоящее спасение. Теперь большие расстояния не страшны, а довольный ребенок едет с удовольствием и без лишних капризов.

«Это очень важно для детей, это развивает координацию, баланса, а также интуицию, дети учатся, как правильно вести себя в экстренной ситуации. Ну, и, конечно же, это — спорт, дети должны заниматься спортом», — приводятся в сообщении слова мамы юной участницы мероприятия.

Завершились соревнования вручением кубков и медалей самым быстрым и ловким ребятам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.