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В Видном прошла встреча мотобольных команд «Металлург» и «Ковровец»

В Ленинском округе на стадионе «Металлург» состоялся очередной матч по мотоболу. В рамках Чемпионата России по мотоболу на поле встретились команды «Металлург и „Ковровец“, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Чемпионат России по мотоболу довольно продолжительное мероприятие. Серия игр продолжается с апреля по сентябрь.

«За все игры только одну ничью сыграли, остальные все выиграли, так что наша команда готова, и мы будем бороться за первое место, как и всегда», — рассказал президент СК «Металлург» Валерий Нифантьев.

В настоящий момент в турнирной таблице команда «Металлург» находится на второй сточке, в то время как «Ковровец» — на пятой.

«С любой командой играть сложно, но любого соперника нужно уважать. Наши противники совершили больше ошибок, поэтому нам удалось реализовать все те моменты, которые мы создавали», — поделился капитан мотобольной команды «Металлург» Иван Криштопа.

Со счетом 6:2 победил видновский «Металлург». В следующей игре «Металлург» встретится с командой «Комета» из станицы Кущевская. Матч состоится 12 июля в Краснодарском крае.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.