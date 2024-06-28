В Ленинском городском округе на стадионе «Металлург» прошел футбольный матч в рамках 12 тура Чемпионата Московской области. Команда «Металлург-Видное» принимала на поле гостей из города Химки, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

После первого тайма видновская команда ушла на перерыв с преимуществом в 3 мяча, а во второй половине игры не оставила шансов соперникам, не позволив даже забить гол престижа.

«Каждую игру нужно биться как последнюю и доказывать свою позицию в таблице. Конечно, каждая победа–это не только наша заслуга. Это заслуга и наших болельщиков. Все их хлопки, выкрики и поддержка в нашу пользу очень сильно заряжают, поднимают боевой дух и заставляют двигаться вперед», — сказал футболист ФК «Металлург-Видное» Олег Аврамчук.

Итоговый счет — 6:0 в пользу нашей команды. Ближайший домашний матч «Металлург» проведет против команды «Восток» из Электростали. Матч состоится 3 июля 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.