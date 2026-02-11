В Верее 14 февраля проведут лыжные гонки «Молодежный спринт»

Лыжные гонки «Молодежный спринт» состоятся 14 февраля в Верее при поддержке администрации Наро-Фоминского округа и ЗАТО Молодежный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования «Молодежный спринт» пройдут в формате спринта, где финалисты — пять сильнейших участников — будут определены отдельно в каждой группе. Организаторы уделяют особое внимание подготовке трассы, обеспечению безопасности и медицинскому сопровождению.

Для участников и зрителей предусмотрены горячий чай и угощения. Все вопросы проведения гонок обсуждаются с учетом особенностей местности и требований к безопасности.

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев отметил, что организаторы стремятся создать атмосферу настоящих спортивных соревнований и подарить участникам максимум положительных эмоций.

Регистрация на мероприятие открыта на сайте orgeo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.