В велопробеге в Королеве приняли участие свыше 100 велосипедистов

В минувшие выходные в Королеве состоялся велопробег, приуроченный ко Дню физкультурника. Мероприятие было организовано молодежным центром «Космос» в сотрудничестве с Центром организации велосипедного движения и собрало жителей разных возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в велопробеге принимали как опытные велосипедисты, так и новички. Даже доджливая погода не помешала велолюбителям насладиться мероприятием.

Участники пробега стартовали от экосцены Центрального городского парка и преодолели маршрут до сквера у пруда в микрорайоне Юбилейный, а затем вернулись обратно. Общая протяжённость спортивной дистанции составила 9 километров. Во время мероприятия безопасность велосипедистов обеспечивалась сотрудниками ГАИ, которые следили за порядком на всем протяжении маршрута.

«Такие акции способствуют популяризации активного образа жизни и укреплению здоровья среди населения», — отметили организаторы.

Более 100 любителей активного и здорового образа жизни получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.