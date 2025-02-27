В турнире по мини-футболу в Рузском округе поучаствовали около 60 спортсменов

В поселке Тучково Рузского муниципального округа прошел турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов.

По результатам турнира 1-е место завоевала команда «Кубинка», 2-е место — команда «Тучково», на 3-м месте — «Дорохово».

Победители и призеры награждены кубами, медалями, статуэтками и грамотами.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.