Лауреатом I степени стала Екатерина Кирина, студентка Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Еще 15 представителей региона получили награды II и III степени: четыре студента — дипломы II степени в индивидуальном зачете, пять — в командном. Шесть участников стали лауреатами III степени.

За победу боролись почти 500 студентов колледжей и техникумов из более чем 40 регионов России. Для выхода в финал они разрабатывали социально значимые проекты. На заключительном этапе участники решали кейсы партнеров конкурса, посещали тематические мастерские, интерактивные лекции, мотивационные встречи, игры и мастер-классы с экспертами.

Все лауреаты получат денежные призы до 1 млн рублей. Средства можно направить на образование или реализацию собственного проекта.

В число образовательных организаций Подмосковья, чьи представители стали лауреатами, вошли Ногинский колледж, Наро-Фоминский техникум, Московский губернский колледж искусств, Подольский колледж имени А. В. Никулина и Зарайский педагогический колледж.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.