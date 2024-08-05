«В турнире на Кубок Александра Овечкина дебютируют хоккеисты из Красногорска», — сказал журналистам начальник управления по физической культуре и спорту г. о. Красногорск Алу Бочкаев.

Он понадеялся, что ребята дебютируют ярко и не уйдут с поля без борьбы. Кубок является серьезной мотивацией роста для хоккеистов. Бочкаев считает, что турнир стал одним из самых популярных в молодежной хоккейной среде.

При этом география участников расширяется. Если в прошлом году было 12 команд, то в 2024 году их уже 16. По словам Бочкаева, основными командами, участвующими в турнире, являются московское «Динамо», ярославский «Локомотив» и ЦСКА.

«Это основные фавориты, но мы надеемся, наши ребята дадут им бой, и матчи не будут без зрителей, а пройдут максимально захватывающе с очень зрелищной игрой», — отметил Бочкаев.

Он обратил внимание, что на турнире имени Овечкина традиционно играют спортсмены моложе 14 лет. Многие из них участвуют в чемпионате на протяжении 6 лет.

«Наш великий хоккеист Александр Овечкин является примером для каждого спортсмена, для каждого хоккеиста, для нашей подрастающей молодежи», — сказал он.

Также он заметил, что для подростков этот турнир — возможность прикоснуться к чему-то большому, к кумиру, который может быть ориентиром и заставлять ежедневно стремиться к мечте, выходить за свои рамки и стремиться показывать лучшие результаты. Поэтому для ребят — это большая мотивация и серьезный импульс.

«Надеюсь, эта мотивация даст молодым спортсменам стимул проявить самые яркие качества на турнире», — заключил Бочкаев.

Турнир Ovi Cup проходит в Подмосковье уже в шестой раз: на 5–7 августа запланированы игры группового этапа, 8–9 августа состоятся четверть- и полуфинал соревнований. Финальные матчи, а также игры за 3–15 места пройдут 10 августа.

Участниками Ovi Cup станут 16 команд хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана: «Атлант» (Мытищи), «Балашиха» (Балашиха), ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Динамо» (Минск), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), Академия имени Владимира Петрова (Красногорск), «Динамо» (Москва), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Барыс» (Астана).

Местом проведения грандиозного финала Ovi Cup 10 августа станет «Арена Мытищи».